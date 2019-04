58-Jährigen im Schützenhaus angeschossen

In einem Schützenhaus in Crailsheim ist ein 58-Jähriger angeschossen worden.

Zu dem Unfall kam es am Sonntag kurz vor 12 Uhr im Honhardter Bühl. Auf dem Schießstand löste sich ein Schuss einer Pistole, die sich noch im Waffenkoffer befand. Der Schuss durchdrang den Waffenkoffer, eine Tischplatte und traf einen 58-Jährigen in den Fuß. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Projektil wurde ihm aus dem Fuß operiert.

Weitere Ermittlungen durch die Waffenbehörde wurden in die Wege geleitet.

Besonders nach Amokläufen wie in Erfurt, Winnenden oder München steht es in der Kritik. Aber auch ganz allgemein wird das Waffenrecht immer wieder diskutiert. Was besagt es eigentlich?