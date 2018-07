54 Absolventen sagen der Mittelhofschule Ade

Die Klassen 9 und 10 der Mittelhofschule hatten zu ihrer Abschlussfeier geladen. Sie boten ein buntes Programm, das von Tänzen, über Video- und Fotoshows, die die Abschlussfahrten nach Berlin und London noch einmal Revue passieren ließen, bis hin zu selbstgeschriebenen Songs reichte.

In seiner Ansprache blickte Rektor Hans-Dieter Visser auf besondere Ereignisse zurück, mit welchen er die Entlassschüler für immer verbinden wird. Er wünschte ihnen Mut, Kraft, Energie und das nötige Quäntchen Glück für ihren weiteren Weg, beruflichen Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Er forderte sie auf, immer zu zeigen, was in ihnen steckt. Die Elternbeiratsvorsitzende Winter beglückwünschte die Schulabgänger und gab ihnen den Rat, ihrer Zukunft mit Mut und Zuversicht entgegenzugehen und immer auch das Positive zu sehen.

54 Schüler haben ihren Abschluss bestanden, 18 erhalten Belobigungen oder Preise. Schulbeste der Werkrealschulabsolventen ist Nadine Schlosser, den besten Hauptschulabschluss machten Jessica Schmid und Raphael Kohnle. Sonderpreise bekamen Marigona Avdijaj, Marvin Wünsch und Anna Klingenmeier.

Klasse 9b: René Armbruster (B), Patrick Beck, Pascal Chirita, Nils Eberhard, Mario Fallenbüchel (B), Ennio Knackfuß, Raphael Kohnle (B), Cemali Kougioumtzi (B), Nico Kronenwetter (B), Johannes May (B), Robin Reichert, Kevin Ron, Pius Sandhöfner, Rufus Sandhöfner (B), Felix Walter, Evelin Filippi, Michelle Funk (B), Sophia Ivanov, Leona Krasniqi, Norah-Michelle Lerch, Sarah Neuberg, Laura Pfeffer, Kathrin Rösch, Jessica Schmid (B).

Klasse 10a: Justin Brenner (B), Marco Gansser (B), Alois Gerstner, Marvin Wünsch, Marigona Avdijaj, Julia Heckert (B), Linda Kurshumliu (B), Lisa Mündl, Mirjana Radovanovic, Samantha Rief, Nadine Schlosser (B), Nadire Tuncel, Celina Wazel (B), Anika Wiedenhöfer (B), Anna-Lena Wolf.

Klasse 10b: Mohammed Bahbooh, Serdar Bekmezci, Robin Bodenmüller, Rico Fankhauser, Markus Hofmann, Nikola Nikoloski, Nico Rein, Zouhir Shahin, Giulian Straub (B), Yann Tchouassi, Aileen Burger, Anna Klingenmeier (B), Janina Kronenwetter, Larissa Lämmerer, Nina Schädler.