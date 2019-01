5200 Euro für „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“

Die VR-Bank Ellwangen hat sich mit 5200 Euro an der Aktion „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ beteiligt. Dafür wurden 63 Weihnachtsbäume für die Ellwanger Innenstadt besorgt. Neun Christbäume wurden in den Niederlassungen der VR-Bank Ellwangen aufgestellt. Die Kindergärten, die die Bäume schmückten, haben jeweils 150 Euro erhalten. Das Geld können sie für den Weihnachtsschmuck im nächsten Jahr verwenden. Die Aktion „Kinder schmücken Weihnachtsbäume“ ist seit Jahren eine Tradition in der Stadt und bei der VR-Bank geworden. „Mittlerweile gibt es in verschiedenen Städten in der Umgebung die gleiche Aktion, aber an das Original in Ellwangen kommt niemand he

ran“, waren sich Vorstandssprecher Jürgen Hornung und Verena Kiedaisch von der Stadt Ellwangen einig. Foto: VR Bank