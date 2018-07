500 Quadratmeter Feld abgebrannt

Am Donnerstag Nachmittag ist auf einem abgeernteten Feld im Gewann Scheutleshöhe in Gammesfeld ein Feuer entstanden. In der Ballenpressanlage hat sich ein Feuer entwickelt, welches auf das darin verarbeitete Stroh übergriff. Der 19-jährige Fahrer des Traktors mit der angehängten Ballenpresse erkannte den Brand und konnte geistesgegenwärtig die Ballenpresse von der Zugmaschine abhängen, so dass an dieser kein Schaden entstand. Anschließend versuchte er zusammen mit einem 36-jährigen mit Feuerlöschern den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Durch das Feuer brannten noch etwa 500 Quadratmeter des Stoppelfeldes ab. Das Feuer konnte letztlich durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Blaufelden, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort waren, gelöscht werden. An der Ballenpresse entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro.