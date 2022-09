50 Oldtimer auf dem Ellwanger Marktplatz

Am Sonntag, 25. September, kommt die „åla men Klassiktour“ nach Ellwangen. Von Aalen führt die erste Etappe der Route, fernab von Schnell- und Bundesstraße, zu landschaftlich besonders schönen Plätzen in der Region um Ellwangen, teilt ein Sprecher des Kultur-, Presse- und Touristikamts mit. Gegen 11 Uhr treffen die ersten Fahrer mit ihren Young- und Oldtimern auf dem Marktplatz ein. Bis 14 Uhr sind zwischen der Basilika St. Vitus und den historischen Gebäuden der Stadt am Sonntag rund 50 Fahrzeuge zu sehen, deren Erstzulassung mindestens 25 Jahre zurückliegt.

Die ältesten gemeldeten Fahrzeuge sind über 60 Jahre alt; jedes einzelne steht für ein Stück Automobilgeschichte. Für den musikalischen Empfang der Teilnehmer sorgt der Musikverein Rindelbach, die Musikerinnen und Musiker geben über den Mittag ein kostenloses Platzkonzert, berichtet der Sprecher. Am frühen Nachmittag machen sich die Fahrer auf die zweite Etappe des Routenvorschlages, der nochmals rund um Ellwangen führt. Abschluss ist auf dem Schönenberg. Wer kurzentschlossen noch mitfahren möchte, findet auf www.klassiktour.ala-magazin.de alle Informationen sowie das Anmeldeformular.