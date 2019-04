50 Jahre Ministrantenzeltlager auf dem Wagnershof

Für viele Ministrantinnen und Ministranten beginnen die Sommerferien mit dem Ministrantenzeltlager auf dem Wagnershof. In diesem Jahr feiert das Zeltlager sein 50-jähriges Bestehen.

Dass es so lange überdauert hat, wo vielerorts die Teilnehmerzahlen sinken, liegt an der großen Beliebtheit. Zwar gibt es in der Diözese immer weniger Ministrantinnen und Ministranten, dennoch ist es gelungen, die Zahl der Teilnehmer am Zeltlager in den letzten Jahren zu steigern. Im vergagnenen Jahr wären es fast 200 Teilnehmer geworden, nur zwei haben gefehlt. Zeltbetreuer Lukas Finkbeiner, der unter anderem für die Anmeldungen zuständig ist, will sich im Jubiläumsjahr erst zufrieden gibt, wenn alle zwölf Zelte aus ihren Nähten platzen.

Spätere Sommerferien, späterer Beginn

Auch wenn die Betreuer ein eingespieltes Team sind, stehen sie vor dem kommenden Zeltlager vor einer neuen Herausforderung. Bisher hat das Zeltlager wie die Sommerferien an einem Donnerstag angefangen. Jetzt beginnen die Ferien und Ministrantenzeltlager am Samstag. So verschiebt sich einiges, wie der Besuchersonntag. Der lag sonst mitten im Zeltlager, jetzt wäre er gleich am zweiten Tag. Das macht keinen Sinn, sind sich die Verantwortlichen einig. Ein Besuchtstag an einem Wochentag hat den Nachteil, dass viele der Eltern, Großeltern und Bekannten tagsüber arbeiten müssen. Auch das Stadtspiel, das immer am Markttag in Ellwangen war, brauchte einen neuen Termin.

Das alles ist inzwischen geregelt, auch das Mottosteht schon fest: „Wagnershof – Hier wohnt Gott“. Der Fokus soll auf das gelegt werden, was das Zeltlager so charakteristisch macht, dass sich annähernd 200 Kinder Jahr für Jahr zum Wagnershof begeben, um gemeinsam ihren Glauben zu erleben. Natürlich kommt dabei der Spaß nicht zu kurz. Von Sporteinheiten, über Orientierungsläufen, Nachtwanderungen, großen Projekten, der Lagerwache bis hin zum gemeinsamen Singen am Lagerfeuer ist alles dabei.

Dass das Zeltlager nicht nur für die Ministranten etwas besonderes ist, weiß auch Betreuerin Susanne Haas: „Sobald am ersten Tag die Kinder auf das Lager strömen, kommt automatisch ein Schwall von guten Laune mit. Darin ist man unweigerlich eine Woche gefangen, ob man will oder nicht“.

Das Zeltlager findet vom 27. Juli bis 2. August auf dem Wagnershof statt. Anmeldeformulare können in den Pfarrämtern und bei den Oberministranten abgeholt werden. Anmeldetag ist Samstag, 27. April, von 10 bis 12 Uhr im Jeningenheim.