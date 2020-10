50. Familientreffen in Ellwangen gefeiert

Ein besonderes Jubiläum haben vor Kurzem 56 Mitglieder der Familie Willich in Ellwangen gefeiert:

Bereits zum 50. Mal traf sich die Großfamilie für ein Wiedersehen und um den gegenseitigen Austausch zu pflegen. Für das Jubiläum wurde als Treffpunkt die Stadt Ellwangen ausgewählt, zu der die Familie eine ganz besondere Beziehung hat. Denn hier lebte und wirkte Albert Willich (1845 bis 1910). Willich arbeitete in Ellwangen lange als Landgerichtsrat und zuletzt als Landgerichtspräsident. Er und seine Frau Julie hatten acht Kinder und bewohnten die Villa Retter am Schönen Graben. Später zog Julie Willich als Witwe in das Palais Adelmann. Ihre 22 Enkel waren dort regelmäßig in den Ferien zu Besuch, weshalb sich die Nachfahren nicht nur mit der Stadt , sondern besonders auch mit dem Palais Adelmann verbunden fühlen.

Heute lebt nur noch der jüngste Enkel. Er nahm – fast 94-jährig – am Familientreffen teil. Ein weiterer Enkel war wenige Tage zuvor 101-jährig verstorben. Auf dem Friedhof Sankt Wolfgang befindet sich das Familiengrab.

Unter der fachkundiger Führung von Johannes Widmann besuchten die Teilnehmer deshalb auch den Friedhof, nachdem zuvor Landgerichtspräsident a.D. Friedrich Unkel im Rahmen einer Führung die Räume des Landgerichts vorgestellt hatte. Eine Führung durch das Palais sowie Stadtführungen rundeten das Programm ab, das Citymanagerin Verena Kiedaisch mit organisiert hatte. Foto: privat