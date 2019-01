21 Ministranten sind in der Kirchengemeinde Sankt Nikolaus in Pfahlheim als Sternsinger unterwegs gewesen und haben rund 4500 Euro für die Projekte der Pfahlheimer Mission gesammelt. Nach einem feierlichen Aussendungsgottesdienst, den Pfarrer Anton Forner zelebrierte und den die Sternsinger mit Liedern und Texten mitgestaltet hatten, zogen die sieben Sternsingergruppen an zwei Tagen durch den Ort.

Dabei trugen sie den Segen „Christus segne dieses Haus“ in die Häuser des Ortes und baten um eine Spende. Foto: Seelsorgeeinheit philipp jeningen