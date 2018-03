Eine 61 Jahre alte Fahrerin ist am Dienstag um 20.12 Uhr auf der Crailsheimer Straße in Richtung Ortsmitte gefahren. Hierbei geriet sie kurz vor der Rechtskurve zur Blaufelder Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto einer 41-Jährigen zusammen. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von rund 17 000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.