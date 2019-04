400 Jugendliche feiern Spring-Break-Party

400 Mädchen und Jungen der Klassen 5 bis 7 haben in der Stadthalle Spring Break gefeiert. Organisiert wurde die Party wieder vom Jugendzentrum, der Stadt und den SMVen .

Die Ellwanger Stadthalle verwandelte sich bei der diesjährigen Spring-Break-Party in eine karibische Partyzone. Die DJs von Bypass sorgten für Tanzmusik, an der Cocktailbar wurden alkoholfreie Drinks ausgeschenkt. Angeheizt wurde die Stimmung von Tänzern eines Kooperationsprojektes zwischen der Buchenbergschule, der mobilen Jugendarbeit des DRK und der Tanzschule House of Dance.