Das Ensemble 3Klang hat im Garten des Gemeindezentrums Pfahlheim ein Benefizkonzert für die Projekte „Boy’s home“ in Assam/Indien und „Hilfe für Togo“ in Afrika gegeben.

3Kland, das sind Theresia Frosch, Carolin Schuster und Mareike Vaas aus Pfahlheim. Sie musizieren seit vielen Jahren miteinander. „It’s showtime“, mit diesem rhythmischen Willkommensgruß zeigten sie gleich, dass sie es krachen lassen wollten. So begann das musikalische Feuerwerk mit einem Hit der Supremes „Do you love me?“. In dem Instrumentalstück „London Hornpipe“ zeigte das Trio, wie hoch sein musikalisches Können ist. Mareike Vaas gab mit ihrer Violine die freudig sanfte Richtung vor, der Theresia Frosch mit der Querflöte folgte. In der Hochzeitsballade von Chris de Burgh gaben die drei vollkommen aufeinander abgestimmte Sopranstimmen dem Abschiedsschmerz „Until the day you fly away“ Klangraum.

Bei Ohrwürmern wie „Im Wagen vor mir“ wurden alle mit einbezogen. Theresia Frosch forderte die Herren auf, ihrer Stimme zu folgen, was diese nur zu gerne taten.

Eine Spezialität der drei Musikerinnen sind eigene Arrangements für drei Klaviere, zum Beispiel für „Anthem“ von Daniel Hellbach, einem zeitgenössischen Komponisten aus dem Tübinger Raum. Die gleiche Eigennote zeigte sich im musikalischen Kontrapunkt der „Nummer 1“, einem Hit der Hollerstauden. So mitreißend vorgetragen, dass man fast vergessen könnte, welch’ hohes musikalisches Fachwissen hier dahintersteckt.

Weltlich, kirchlich, es ist alles dabei

Im Volkslied „In einem kühlen Grunde“ trugen die Sängerinnen samtweich den Treuebruch in der Liebe und die Suche nach Trost vor. Völlig unerwartet kam dann der rhythmisch harte Wendepunkt, der das Aufbegehren des Liebenden gekonnt aufgriff.

Kunterbunt und vielfältig wechselten die jungen Künstlerinnen zwischen weltlichem und kirchlichem Liedgut, zwischen deutscher, englischer, französischer, afrikanischer Sprache und schwäbischem, bayrischem und österreichischem Dialekt. Und dennoch ist es immer eine Botschaft, mit der sie singen: ihre Überzeugung, dass Musik Herz und Geist in Schwingung bringen kann.

Und so folgte dem begeisterten Beifall eine Zugabe, wieder aus dem Repertoire der Hollerstauden, mit dem Titel „Des basst mir so“.