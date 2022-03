3G-Regel: Private Security kontrolliert in Bussen

Ein privates Sicherheitsunternehmen kontrolliert im Ostalbkreis künftig die Einhaltung der 3G-Regeln im Busverkehr. Darauf hat OstalbMobil GmbH jetzt in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Wie es in der Mitteilung heißt, gilt seit dem 24. November in den öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel. Bahnen und Busse dürfen seither nur noch von Personen benutzt werden, die geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen Test nachweisen können. Um das Fahrpersonal nicht zusätzlich zu belasten, führt im Ostalbkreis nun das Sicherheitsunternehmen I.P.S. Aalen City Security die Überprüfung der vorgeschriebenen Nachweise durch. Die Kontrollen sind von OstalbMobil in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ostalbkreis beauftragt und werden auf allen Omnibuslinien im Ostalbkreis durchgeführt. Das Personal des Sicherheitsunternehmens ist dabei von 6 Uhr bis 21.30 Uhr im Einsatz.

Wie es heißt, habe es bei den bisher 1184 stichprobenartigen kontrollierten Fahrgästen nur 39 Beanstandungen gegeben. Die Kontrollen im Ostalbkreis zeigten, dass sich der der Großteil der geprüften Fahrgäste an die 3G-Regeln halten. Dasselbe gilt auch für die Einhaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel, auf die ebenfalls geachtet wurde. Verbund und Landratsamt seien mit diesem Ergebnis zufrieden. Es zeigt, „dass die Nutzung des ÖPNV auch in Coronazeiten sicher ist“, heißt es in der Mitteilung.