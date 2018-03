395 Einsatzstunden bei der Feuerwehr Rainau

Die Freiwillige Feuerwehr Rainau braucht dringend mehr Platz für ihre Mitglieder und Geräte. Ein Thema ist deshalb die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Dalkingen während der Hauptversammlung, bei der Feuerwehrkommandant Jürgen Kasprowitsch von mehr als 2000 Stunden Engagement der Wehr berichtete.

Kasprowitsch ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Die Einsatzbereitschaft sei gegeben, der Übungsbesuch gut. „Im letzten Jahr haben wir 395 reine Einsatzstunden geleistet. Hinzu kommen noch zahlreiche Brandsicherheitswachen und sonstige Einsätze, womit wir auf insgesamt 523 Stunden Feuerwehrarbeit kommen“, zählte er auf. Rechne man die 1100 Stunden für Übungen und weitere 500 Stunden für externe Ausbildung hinzu, komme die Feuerwehr Rainau auf letztendlich 2150 Stunden aktives Engagement. Aktuell leisten 52 Feuerwehrangehörige ihren Dienst in Rainau. Das Durchschnittsalter liegt bei 34 Jahren. Die Jugendfeuerwehr bildet derzeit 16 Jugendliche, darunter drei Mädchen, im Alter von zwölf bis 16 Jahren aus.

Evakuierung eines Regionalzugs

Im vergangenen Jahr fuhr die Feuerwehr zahlreiche Brandeinsätze, die alle glimpflich verliefen. Ein ungewöhnlicher Einsatz war die Evakuierung eines Regionalzugs mit mehr als 65 Menschen. Zweieinhalb Stunden mussten die Passagiere im Zug bleiben, bis sie die Feuerwehr herausbringen durfte – hier müsse man sich fragen, „warum wir erst so spät evakuieren durften. Zudem sollten solche Situationen viel mehr geübt werden, das es uns ja auch jederzeit wieder betreffen könnte“, meinte Kasprowitsch, der den Mitgliedern für ihren selbstlosen und engagierten Einsatz dankte. Auch der Verwaltung und dem Gemeinderat dankte Kasprowitsch für die Zusammenarbeit, besonders dafür, dass die Verwaltung die Initiative bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses in Dalkingen ergriffen und einen Zuschussantrag für den Ersatz des alten LF 8 auf den Weg gebracht hat. „Beides ist wichtig, da der Platz im Dalkinger Gerätehaus vollkommen ausgereizt ist und zu befürchten ist, dass das LF 8, mit seinen 36 Jahren, in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr durch den TÜV kommt“, so Kasprowitsch.

„Unsere Feuerwehr ist so was von aktiv, das verdient unseren Respekt und Anerkennung und selbstverständlich unsere bestmögliche Unterstützung“, versprach Bürgermeister Christoph Konle. Wolfgang Hörmann überbrachte die Grüße von Kreisbrandmeister Otto Feil und des Feuerwehr-Kreisverbands. Weitere Grußworte sprachen Tobias Baumann von den Maltesern Dalkingen und der Gemeindewehrleiter der Feuerwehr Großolbersdorf, der Partnergemeinde Rainaus, Gottfried Schier. Der Feuerwehrkommandant von Großolbersdorf schilderte, mit welchen Problemen man sich in der Partnergemeinde beschäftigt. „Wir haben ein Fahrzeug, dass ist schon über 50 Jahre alt. Wir wissen nicht, wie wir ein neues finanzieren, geschweige denn beschaffen können“, sagte er.

Wiedergewählt als Abteilungskommandant von Schwabsberg/Buch wurde Daniel Hahn. Nach 38 Jahren aktiven Feuerwehrdienst wurde Herbert Hahn verabschiedet und tritt der Altersabteilung bei. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde Karl-Heinz Göbel mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes Baden-Württemberg geehrt.