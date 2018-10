38 Spieler aus 13 Nationen kicken

Ellwangen - Der „Nationen-Cup“ soll im europäischen Fußball zu einem wichtigen Format werden. Leider hat die deutsche Nationalmannschaft hier momentan Probleme. Nicht so die Mannschaften „Virngrund-Rockets“ und „Jagsttal-Champs“ beim Ellwanger Nationen-Cup, dem „Fußballspiel der Nationen“. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek meinte dazu vor dem Spiel auf dem Sportplatz in Rindelbach: „Von Deutschland erwarten wir Siege. Hier gibt es keine Verlierer und wir sind auch mit einem Unentschieden zufrieden.“

Zufrieden sein konnte auch die Ellwanger Stadtverwaltung. Denn es war am Mittwochabend eine überaus gelungene und auch erfolgreiche Veranstaltung. Unter dem Motto „Fußball verbindet – gemeinsam agieren“, nahmen 38 Spieler aus 13 Nationen teil, darunter aus entfernten Länder wie dem Irak, Gambia, Nigeria und Togo. Aber auch Kicker aus Kroatien, der Türkei, Griechenland, Italien, dem Kosovo und natürlich aus Deutschland spielten mit.

„Fußball verbindet die Kulturen“, befand Ellwangens Bürgermeister Volker Grab, der beim Spiel dann selbst antrat und mitkickte.

Ausgetragen wurde das Match auf dem Sportgelände des SV Rindelbach und war von den städtischen Beauftragten Jürgen Schäfer und Thomas Steidle bestens organisiert. Unter den Jugendlichen herrschte reges Treiben auf dem Platz: Beim Torwandschießen und Balljonglieren wurde ohne Ballverlust um die von Mitorganisator Bület Yilmaz ausgelobten Trikots der Profivereine gekickt und beim Luftballon-Weitflug-Wettbewerb gingen 250 Ballons auf die Reise; alle Rücksendungen werden an einer Preisverlosung um ein Trikot des VfB Stuttgart und Eintrittskarten für die Heimspiele des VfR Aalen teilnehmen. Der Platzverein sorgte bestens für die Bewirtung.

Munteres Spiel mit wechselnden Torszenen

Nach der Begrüßung durch OB Karl Hilsenbek, Ortsvorsteher Arnulf Hauber und Vereinsvorstand Dirk-Michael Wagner und dem Einmarsch der „Nationen“ mit den Jugendspielern des SV Rindelbach übernahmen OB und Ortsvorstand den Anstoß. Leider reichte es nicht zum erfolgreichen Torschuss. Arnulf Hauber versprach bis zum nächsten Mal zu üben. Nun begann ein munteres Spiel mit ständig wechselnden Torszenen.

Herausragend und mit zwei Toren erfolgreich waren die Brüder Mehli und Semih Ses, mit türkischen Wurzeln, unterstützt vom Vater Atila im Tor. Bemerkenswert und mit einem Tor zum 5:3 erfolgreich war Solomon Ogbeide aus Nigeria, ehemaliger Bewohner der LEA und jetzt unterstützt von Familie Ott heimisch in Ellwangen.

Joseph Ott zeigte mit seinem Treffer zum 1:1 auch seine fußballerische Klasse. Gespielt wurden zweimal 35 Minuten. Es wurde fair gekämpft und zum Glück gab es keine Verletzungen. Schiedsrichter war Norbert Libotean aus Lauchheim. Der Spielball wurde von Sport-Schwab gestellt.

Unter den Einheimischen versuchten sich manche Prominente auf dem Fußballfeld, wie Grab, Hauber und Steidle im blauen Trikot der Virngrund-Rockets und Schäfer, Opferkuch im roten Dress der Jagsttal-Champs und sogar die Sportredakteure der Ipf- und Jagst-Zeitung, Sebastian van Eeck und Benjamin Post, zeigten ihr Können.

Bewohner der Erstaufnahmestelle (LEA) und der Ellwanger Flüchtlingsunterkünfte waren in beiden Mannschaften. Der „Sportminister“ der LEA und Sport-Stadtverbandsvorsitzende, Hermann Weber, freute sich auf das Zusammentreffen der verschiedenen Kulturen beim Spiel und meinte: „Sport und besonders der Fußball integriert. Man versteht sich trotz unterschiedlicher Sprache“. Ein Zuschauer aus dem Libanon und schon länger in Deutschland befand, „beim Fußball gibt es keine Probleme“.

In der Halbzeitpause wurden die Sieger der Rahmenwettkämpfe geehrt: Im Torwandschießen gab es fünf Sieger mit je zwei Treffern und beim Ausschießen war Tayler Haug aus Rindelbach der Glücklichere und gewann ein Trikot des 1. FC Heidenheim. Im Jonglierwettbewerb gab es ein Patt zwischen Luka Erhardt und Noah Weilein. Beide jonglierten 100- mal. Mit Losglück konnte sich Noah das Trikot des VfR Aalen überstreifen. Luka musste sich mit einem Eisbecher, spontan gestiftet von Bürgermeister Grab, zufrieden geben.

Die Abgesandten des VfR Aalen gaben fleißig Autogramme. Cheftrainer des VfR, Argirios Giannikis kennt im Profifußball keine Integrationsprobleme mit ausländischen Spielern und der Berliner VfR-Spieler Lukas Lämmel meinte, für ihn gab es eher Sprachprobleme beim Wechseln ins schwäbische Aalen.

Halt! Das Spielergebnis noch! Dieses war fast nebensächlich: Mit 7:4 gewannen die Virngrund-Rockets.

Volker Grab beendet das Spiel mit einem Elfmeter

Volker Grab beendete die Partie in den letzten Minuten mit einem Elfmeter. In der Sache gab es keine Verlierer und Gewinner war letztlich der Fußball und das Zusammenspiel der Nationen. „Das Fußballspiel der Nationen sehen wir als eine gute Möglichkeit, die Menschen unterschiedlicher Kulturen in Ellwangen einander näher zu bringen“, meinte abschließend der Integrationsbeauftragte der Stadt Jürgen Schäfer, bevor es zur 3. Halbzeit in die neu renovierte Gaststätte des SV Rindelbach ging.