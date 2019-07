3500 Euro gehen an die „Familienpaten“

Bei der Veranstaltung Café-Kultur-Garten hat Soroptimist International (SI) Ellwangen eine Spende an den Förderkreis Kleine Hände übergeben. SI Ellwangen unterstützt lokale, regionale und auch internationale Hilfsprojekte. Mit 3500 Euro fördert der Serviceclub berufstätiger Frauen das Projekt „Familienpaten”, das gemeinsam vom Förderkreis Kleine Hände und der Kinderstiftung „Knalltüte“ finanziert und in Ellwangen und Umgebung organisiert wird. Ziel des Projektes ist es, ehrenamtliche und ganz praktische Hilfe in Familien zu leisten, die sich in einer Überlastungssituation befinden. Besonders für Eltern, die kein familiäres Netzwerk vor Ort haben, ist dies laut Soroptimist eine wichtige Hilfe.