35-Jähriger überfährt betrunken Ellwanger Verkehrsinsel

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 35-Jähriger am Sonntagabend in der Daimlerstraße verursacht hat. Mit knapp drei Promille Alkoholgehalt im Blut war der Mann nach Aussagen der Polizei gegen 18.30 Uhr in die Innenstadt unterwegs, als er von der Fahrbahn abgekommen ist und eine Verkehrsinsel überfahren hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist dabei die Ölwanne seines Autos aufgerissen, sodass die Freiwillige Feuerwehr zur Reinigung der Straße ausrücken musste. Bei der Unfallaufnahme hat die Polizei außerdem festgestellt, dass der 35-Jährige keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Auch sei sein VW zum Zeitpunkt des Unfalls weder zugelassen noch versichert gewesen. Der Mann musste sich daraufhin im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.