Ein unachtsamer 35-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall einen hohen Sachschaden verursacht. Er ist einer 55-Jährigen am Freitagnachmittag in der Straße Im Jagsttal in Rindelbach hinten auf gefahren.

Die Frau wollte links in die Kressbachstraße einbiegen. Das bemerkte der 35-jährige Fahrer zu spät und krachte in das Auto der 55-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.