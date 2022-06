Verkehrsbedingt hat eine 33-Jährige ihren Wagen am Mittwoch gegen 6.45 Uhr am Fußgängerüberweg in der Konrad-Adenauer-Straße stark abgebremst. Ein 31-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.