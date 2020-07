30 Jahre Kirchengemeinderat in Pfahlheim

Bei einer kleinen Feierstunde hat der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Pater Philipp Jenningen Ost“, Pater Sony, alle scheidenden Mitgliedern des Kirchengemeinderats verabschiedet, ihnen für ihre langjährige Tätigkeit gedankt und mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Für fünf Jahre gedankt wurden Josef Veile und Ute Bugar, für zehn Jahre Christine Abele und für 15 Jahre Josef Köppel. Hervorzuheben ist Anton Konle, der nun nach 30 Jahren aktiver Arbeit im Kirchengemeinderat verabschiedet wurde, davon fünf Jahre als Zweiter Vorsitzender der Kirchengemeinde St. Nikolaus in Pfahlheim.

Für seine Verdienste überreichte Pater Sony ihm die Martinus-Medaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Auszeichnung steht für Konles herausragendes ehrenamtliches Engagement sowie die gelebte Nächstenliebe im Sinne des Diözesanpatrons, des heiligen Martin von Tours.

Konle war mit 24 Jahren in den Kirchengemeinderat eingetreten. Damals war Pfarrer Gerhard Bundschuh für die Gemeinde Sankt Nikolaus Pfahlheim zuständig. Auf ihn folgte Pfarrer Anton Forner. Seit 2018 ist Pater Sony in Pfahlheim tätig. Von Beginn an engagierte sich Anton Konle vor allem im Liturgie- und Pastoralausschuss. Sein Ziel war es, den Glauben in vielfältiger Weise an die Gemeindemitglieder weiterzugeben.

So wurden bis heute abwechslungsreiche Gottesdienste forciert, die von unterschiedlichen Gruppen und Personen der Gemeinde gestaltet wurden. So ist auch die Kinder- und Jugendkirche entstanden, durch die junge Gemeindemitglieder aktiv in die Gottesdienste eingebunden wurden. Der Kinderrosenkranz wurde ins Leben gerufen. Eine große Ministrantengruppe von zeitweise 50 Mitgliedern ist bis heute aktiv.

Anton Konle war immer bestrebt, die Arbeit des Kirchengemeinderats auf viele Schultern zu verteilen. So konnten in der aktiven Kirchengemeinde viele Lektoren und Kommunionhelfer gewonnen werden. Bei der Pfahlheimer Narrenmesse brachte er jahrelang als „Bruder Anton“ die Begebenheiten der Kirchengemeinde auf humorvolle Art und Weise zum Ausdruck.

1995 übernahm Konle den Vorsitz des Krankenpflegevereins Pfahlheim. In seiner 20-jährigen Zeit als Vorsitzender wurden die Nachbarschaftshilfe und ein Betreuungsdienst gegründet. Ebenfalls wurde der ehrenamtliche kostenlose Fahrdienst eingeführt. Hilfsbedürftige, alleinstehende und ältere Menschen aus der Gemeinde können sich hier melden, um unentgeltlich zur Behandlung beim Arzt zu gelangen.

Anton Konle hat die Missionsgruppe unterstützt und zahlreiche Spendenaktionen für die Hilfsprojekte von Pater Sony in Indien und Brasilien organisiert. 2013 hat er die Primiz von Matthias Hammele aus Hahlheim vorbereitet.

Die Zusammenarbeit mit Vereinen hat Konles Arbeit im Kirchengemeinderat geprägt. Besonders stolz ist er darauf, dass nach vielen Gesprächen mit der Stadt, dem Ortschaftsrat und der Diözese der kirchliche und städtische Kindergarten am Ort in einem Neubau zusammengeführt werden. Der Bau hat im vergangenen Herbst begonnen.

OB Michael Dambacher und Ortsvorsteher Wolfgang Seckler dankten Anton Konle bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats für seinen Einsatz für das Gemeinwohl und die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Konle versicherte, dass er der Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Pfahlheim weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehe, allerdings nicht mehr in der vordersten Reihe.