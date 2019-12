30 Jahre im Aufsichtsrat: Ehrung für Manfred Kröll

Die Ellwanger Baugenossenschaft hat Manfred Kröll geehrt. Der Jurist gehört dem Aufsichtsrat der Baugenossenschaft seit nunmehr drei Jahrzehnten an.

Am 15. Dezember 1989 wurde Kröll in den Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Ellwangen gewählt und diesem Gremium gehört der Rechtsanwalt aus Ellwangen noch immer an. Von Beginn an übernahm Kröll den Posten als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und seit 2007 ist er dessen Vorsitzender als Nachfolger von Theo Kraus.

Für diese nun schon 30 Jahre währende Verbundenheit, für Krölls Einsatz und Engagement in dieser Zeit, dankten Egon Bertenbreiter, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft, und Sparkassendirektor Markus Frei, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, dem Jubilar in der jüngsten Aufsichtsratssitzung. Frei führte einige beeindruckende Zahlen an, die auf die lange Amtszeit von Kröll verweisen: So wurden seit 2007 insgesamt 121 Wohnungen in Neubauten geschaffen, 194 Wohnungen im Gebäudebestand generalsaniert, weitere 106 Wohnungen saniert und insgesamt 77,2 Millionen Euro investiert. Die Bilanzsumme der Baugenossenschaft ist in dieser Zeit von 11,2 auf 33 Millionen Euro annähernd verdreifacht worden. „Wir danken dir im Namen aller Mitglieder für deine Treue und vorbildliche Arbeit im Dienste der Baugenossenschaft“, sagte Frei und Bertenbreiter dankte im Namen des Vorstands für die langjährige, faire und konstruktive Zusammenarbeit.