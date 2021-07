27 neue staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher vom Sankt Loreto Ellwangen

27 Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten des Instituts für soziale Berufe Sankt Loreto in Ellwangen sind ab sofort staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. Zusätzlich dürfen Sie sich nun auch als „Bachelor Professional im Sozialwesen“ bezeichnen. Dies wurde mit einem Gottesdienst in der Schönenbergkirche in Ellwangen unter dem Motto „Auf der Reise über das Meer des Lebens“ gefeiert.

Die erfolgreichen Absolventen sind: Hassouneh Malaiikah Al-Acha, Angelique Barth, Anja Beck, Nathalie Brand, Sabrina Frank, Emelie Gaugel, Jonathan Glock, Julia Häfele, Verena Janka, Lena Kochwasser, Deborah Körner, Celine Köthe, Lena Kristev, Erika Kuhn, Daniela Maier, Johanna May, Kim Reiße, Sabrina Reiter, Hanna Schmid, Chiara Schneider, Jessica Schuur, Dominik Seibald, Lena Tesar, Antonia Uhl, Sophia Uhl, Taylor Unfried und Constanze von der Grün.