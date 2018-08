27-Jährige sexuell belästigt: Zeugen gesucht

Eine 27-Jährige ist am frühen Freitagmorgen von einem Unbekannten belästigt worden Die Frau lief gegen 0.45 Uhr in der Innenstadt, zwischen der Karlstraße und dem Polizeirevier, mit ihrem Hund eine Runde Gassi. Dabei wurde sie von einem etwa 40 Jahre alten Mann verfolgt, der mehrfach den Körperkontakt zu ihr suchte und sich der Frau auch in den Weg stellte. Die Frau schubste den Mann weg und lief weiter in Richtung Polizeirevier. Unweit der Dienststelle stellte er sich erneut in den Weg und vollführte in seiner Hose mit der Hand masturbierende Bewegungen. Der Mann war etwa 170 bis 1,75 Meter groß, hatte eine normale bis kräftige Statur, kurze dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er war mit einem weißen Shirt bekleidet. Zeugen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben oder Hinweise auf den Man geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07951/4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.