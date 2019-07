27 Absolventen des Berufskollegs II freuen sich

Am Berufskolleg II des Kreisberufsschulzentrums Ellwangen haben folgende Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Fachhochschulreife erreicht, die zu einem Studium an Hochschulen in Baden-Württemberg berechtigt:

Alex Bayer; Jennifer Bodenmüller; Julia Fischer; Miriam Hald; Xaver Königer; Tobias Neuffer; Madeleine Schips; Maritta Schwarz (P); Arxhent Shkodra; Johannes Sprösser; Laura Walter; Vanessa Weick; Kevser Akil; Anita Bajquinca; Valerie Bedrich; Chiara Camilleri; Vanessa Frank (B); Andre Hägele; Anastasia Hein; Yvonne Kocheise (P); Leonie Köder; Elias Neumeier (P); Melanie Schuchart; Alexander Semih Weber; Lena Weller; Maria Wohlfrom (P); Justin Michael Zinkstein (P).