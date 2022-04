250 Millionen Euro: Varta AG beschafft sich frisches Kapital

Die Varta AG hat über ein Bankkonsortium von BayernLB, HSBC und UniCredit ein Schuldscheindarlehen über insgesamt 250 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert.

Mit dem Kapital will der Konzern sein Lithium-Ionen-Geschäft ausbauen. „Ein Schwerpunkt wird in dem Aufbau von Produktionskapazitäten der großformatigen Rundzelle liegen. Außerdem werden auch die Kapazitäten der kleinformatigen Zellen weiter ausgebaut“, wird Rainer Hald, CTO der Varta AG, in der Mitteilung zitiert.

Am Kapitalmarkt ist das Darlehen offenbar gut angenommen. „Die Nachfrage übertraf das Angebot um mehr als das Vierfache“, erklärt Finanzchef Armin Hessenberger. „Damit haben wir einen großen Schritt zur Finanzierung unserer Wachstumsinitiative abgeschlossen.“

Die insgesamt vier Tranchen des Schuldscheindarlehens laufen über einen Zeitraum von fünf beziehungsweise sieben Jahre und sind schwerpunktmäßig mit einem fixen Zinskupon ausgestattet. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung liegt bei 1,44 Prozent.