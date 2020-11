25-Jährige versucht, Schuld zu vertuschen

Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr, wie die 25 Jahre alte Fahrerin eines Pkw in der Kirchstraße ein Verkehrszeichen beschädigte und anschließend mit ihrem Beifahrer die Sitzposition tauschte. Dieser fuhr das Fahrzeug dann in seine Garage, wo er den entstandenen Schaden begutachtete. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist die 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihr verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Gegen beide wird nun strafrechtlich ermittelt.