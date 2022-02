24-jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein 24-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Der junge KIA-Fahrer sollte gegen 20.40 Uhr im Bereich Schöner Graben einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der junge Fahrer die Polizeistreife erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete.

Nachdem der 24-Jährige seinen Wagen innerorts auf weit über 100 Stundenkilometer beschleunigte, informierte die Streifenbeamten weitere Kräfte, so dass der 24-jährige Fahrer letztendlich gegen 21.45 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Crailsheim an seiner Wohnadresse in Frankenhardt angetroffen und kontrolliert werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offensichtlich unter Drogenbeeinflussung. Daraufhin wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.