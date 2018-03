Bei einem Auffahrunfall in der Straße Ziegelberg in Ellwangen ist am Samstag, um 13:45 Uhr ein Gesamtschaden von rund7500 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter Fahrer hatte die Landesstraße 1060 in Richtung Rattstadt befahren und war aus Unachtsamkeit auf das Auto eines 21-Jährigen aufgefahren, der verkehrsbedingt angehalten hatte.