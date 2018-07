24-Jährige wird im Zug belästigt

Bereits am Montagabend ist eine 24-Jährige im Zug von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die junge Frau war gegen 21 Uhr in die Regionalbahn 225555 eingestiegen, die bereits im Bahnhof stand und um 21.12 Uhr in Richtung Ulm abfahren sollte.

Schon auf dem Weg zum Bahnhof war der 24-Jährigen ein Mann aufgefallen, der ihr offenbar folgte. Im Zug setzte er sich ihr dann gegenüber und fing an, auf sie einzureden. Dabei streichelte er ihr Knie und hörte auch nicht auf, als die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen. Aus Angst, mit dem Unbekannten in dem fast leeren Zugabteil zu bleiben, stand die 24-Jährige auf und verließ den Zug, wobei ihr der Unbekannte beim Vorbeilaufen ans Gesäß fasste. Der Mann, der wohl erzählt hatte, dass er aus Marokko stamme, ist etwa 23 Jahre alt und sprach gebrochen deutsch.