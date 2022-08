23-Jähriger belästigt junge Frau und begeht Diebstahl

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, einer 19-Jährigen am Donnerstagabend in Ellwangen an die Brust gefasst zu haben. Die Frau war gegen 20.20 Uhr in der Karlstraße unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen und unvermittelt angefasst wurde. Anschließend ging der 23-Jährige einfach weiter.

Die 19-Jährige erkannte den Mann dann gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Ellwangen wieder, wo er von Beamten des Polizeireviers wegen eines Diebstahls angehalten und kontrolliert worden war. Zusammen mit einem 36-Jährigen hatte er offenbar im Zug von Karlsruhe in Richtung Nürnberg im Bereich Aalen den Koffer einer 30-Jährigen entwendet, in welchem sich Laptop und Smartphone befanden. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.