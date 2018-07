Eine 23 Jahre alte Frau ist Mittwochnachmittag in einer Gaststätte in der Innenstadt von einem 62 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Mehrere Gäste konnten beobachten, wie der Mann der jungen Frau an die Brust und in den Schritt fasste. Er wurde vorläufig festgenommen und später nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.