Das Verhalten eines 22-Jährigen hat am Mittwochabend dafür gesorgt, dass er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ellwangen verbringen musste. Da der stark alkoholisierte Mann einem Platzverweis für die Innenstadt aufgrund von Ordnungsstörungen nicht nachkam und erneut Personen belästigte, wurde er gegen 20.40 Uhr von den Beamten in Gewahrsam genommen.