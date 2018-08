Im Baustellenbereich in der Von-Drey-Straße hat eine 22-Jährige am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Bagger übersehen. Die junge Frau fuhr mit ihrem Auto gegen das Baufahrzeug, wobei an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Ob auch der Bagger beschädigt wurde, steht noch nicht fest.