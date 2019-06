21-Jähriger soll Brand in Asylunterkunft gelegt haben

Ein 21-Jähriger soll den Brand in der Ellwanger Asylunterkunft gelegt haben.

Das Feuer war am Samstag, 8. Juni, früh morgens in einem Gebäude in der Aalener Straße ausgebrochen, in dem Asylbewerber und Wohnsitzlose untergebracht waren. Die Kriminalpolizei hatte Spuren gesichert und ermittelt. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen nunmehr davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

In dringendem Tatverdacht steht ein 21 Jahre alter Afghane, der das Feuer in seinem Zimmer gelegt haben soll. Der Asylbewerber, der sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort befand und zunächst unbekannten Aufenthalts war, wurde schließlich am Mittwoch in Ellwangen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Donnerstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren fünf Personen im Haus gewesen, verletzt wurde niemand.

