21-Jähriger überfällt Heidenheimer Tankstelle gleich zwei Mal

Gleich zwei Mal innerhalb von drei Wochen hat ein drogensüchtiger junger Mann ein- und dieselbe Tankstelle in der Nattheimer Straße in Heidenheim überfallen und dabei knapp 900 Euro erbeutet. Bei den Überfällen hatte er eine ungeladene Schreckschusswaffe dabei. Das Landgericht Ellwangen verurteilte den 21-jährigen Heidenheimer zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Die Überfälle ereigneten sich dieses Jahr am Abend des 30. April, und am frühen Morgen des 22. Mai, kurz vor Öffnung der Tankstelle. Beide Male kam der damalige Hartz-IV-Empfänger mit dem Fahrrad zum Tatort. Sieben Tage nach dem zweiten Überfallwurde er festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Der bislang nicht vorbestrafte Angeklagte räumte die ihm zur Last gelegten Taten ein. „Die Idee hatte ich schon lange“, sagte er zu den Überfällen: „Aber machen wollte ich es halt nicht. Der Entschluss ist dann an dem Tag selber entstanden.“ Zur Tatzeit war der Heroinsüchtige Entzugserscheinungen und war betrunken. Am Tag vor dem ersten Überfall hatte er in einem Wald mit der Schreckschusswaffe noch Schießübungen gemacht. Auch hatte er sich kurz vorher im Internet über Tankstellen und ihre Öffnungszeiten erkundigt. Die beiden Opfer, ein Tankstellenbetreiber und eine Kassiererin, leiden noch heute an den Überfällen. Der Angeklagte entschuldigte sich im Gerichtssaal bei beiden.

Persönlichkeitsstörung und Drogenabhängig

Ein medizinischer Sachverständiger bescheinigte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung und verminderte Schuldfähigkeit. Seit seinem 18. Lebensjahr nahm der Angeklagte opiathaltige Schmerzmittel, später Heroin. „Es ist bereits eine körperliche Abhängigkeit eingetreten“, sagte der Sachverständige. Grundsätzlich sei der Angeklagte für eine Behandlung, die eineinhalb bis zwei Jahre dauere, motiviert.

Staatsanwalt Maximilian Adis ging von Beschaffungskriminalität aus und forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. „Es handelt sich um ein geplantes Vorgehen“, sagte er. Gleichzeitig beantragte er, den Angeklagten wegen seiner Drogenabhängigkeit in eine Entziehungsanstalt einzuweisen. Der Verteidiger, Alexander Schneider aus Heidenheim, schloss sich den Ausführungen des Staatsanwaltes an, stellte aber die Strafhöhe in das Ermessen des Gerichts.

Die Erste Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gerhard Ilg folgte dem Vorschlag des Staatsanwalts, verurteilte den jungen Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und ordnete an, ihn in die Entziehungsanstalt in Weinsberg zu bringen. „Über allem steht seine sehr bedauerliche, ausgeprägte Betäubungsmittelabhängigkeit“, sagte Gerhard Ilg in der Urteilsbegründung. Das Geld habe für seine Sucht nicht gereicht. Der Entzug verursache Kosten von 80 000 Euro pro Jahr, rechnete der Richter dem Angeklagten vor. Das müsse der Steuerzahler zahlen. Sollte er den Entzug abbrechen, komme er ins Gefängnis. Da auf Rechtsmittel verzichtet wurde, ist das Urteil rechtskräftig. Der Angeklagte willigte in eine Therapie ein.