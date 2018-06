Tannhausen (hbl) - Der Freundeskreis des 2014 verstorbenen Padre Pedro kann sich über eine Spende von 2000 Euro freuen. Das Geld stammt aus einer Adventsveranstaltung, die die Tannnhäuser Familie von Edgar und Elisabeth Brenner in ihrer Werkshalle in der Industriestraße organisiert hatte. Hier wurde im vergangenen Jahr zu einem „Weihnachtszauber“ eingeladen, hunderte Besucher kamen. Der Erlös wurde jetzt dem Freundeskreis Padre Pedro gespendet. Dessen Vertreter Michael Lutz nahm im Gasthaus Hasen in Tannhausen den Spendenscheck dankend entgegen. Das Geld soll Schulen in Guatemala zugute kommen. Padre Pedro war viele Jahre als Pfarrer Peter Mettenleiter in der Tannhausener Kirchengemeinde Sankt Lukas aktiv, 1992 wechselte er in die Mission in Guatemala. Sein Kontakt nach Tannhausen riss aber nie ab. Unser Bild zeigt von links: Eva-Maria Brenner, Elisabeth Brenner, Johannes Brenner, Franziska Kohnle, Edgar Brenner und Michael Lutz als Vertreter des Freundeskreises Padre Pedro. Foto: hbl (hbl)