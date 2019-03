200 Jahre Landgerichte in Württemberg: Festakt in Ellwangen

In diesem Jahr feiern die Landgerichte in Tübingen, Ulm und Ellwangen ihr 200-jähriges Bestehen. Zum 1. Januar 1819 wurden im Königreich Württemberg vier königliche Kreisgerichtshöfe errichtet: In Esslingen, in Tübingen, in Ulm und in Ellwangen. Drei von ihnen entwickelten sich zu Landgerichten. Aus Anlass des Jubiläums hat Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) zu einem Festakt in den Schwurgerichtssaal des Ellwanger Landgerichts geladen.

Landgerichtspräsident Friedrich Unkel begrüßte zahlreiche Persönlichkeiten aus Justiz, Politik und Verwaltung. Dass es für die Feierstunde einer Ausnahmegenehmigung der Stadt bedurfte, habe ihn, scherzte Wolf, der Illusion beraubt, der Einsatzwagen der Feuerwehr vor dem Eingang zum Landgericht in der Schmiedstraße stehe „zu seinen Ehren“ dort und nicht aus Gründen „nackten Brandschutzes“.

Die vier königlichen Kreisgerichtshöfe Esslingen, Tübingen, Ulm und Ellwangen seien als Grundpfeiler zur Schaffung eines Rechtsstaats von „zukunftsweisender Bedeutung“ für die Gerichtsbarkeit gewesen, führte Wolf aus. Eine bürgernahe und dezentrale Justiz sei ein hohes Gut.

Ihre Rechtsprechung werde von den Menschen akzeptiert, „auch wenn’s ihnen mal nicht schmeckt“. Akzeptanz lebe von Nähe: „Distanz lässt Akzeptanz schwinden.“ Mit 17 Landgerichten und 108 Amtsgerichten sei Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt. Dezentralität sei aufwendig, vereine aber Kraft und Stärke. „Wir leben Bürgernähe und Vertrauen in den Rechtsstaat“, sagte Wolf.

Ohne Rechtsstaat keine Demokratie

Nicht nur in der NS-Zeit, auch im heutigen Europa stehe der Rechtsstaat mancherorts auf dem Spiel, so Wolf. Er nannte exemplarisch Ungarn und Rumänien. „Klares Bekenntnis zu den Werten der Rechtsgemeinschaft, Unabhängigkeit der Justiz und Pressefreiheit: Dies zu bewahren, darauf müssen wir bestehen“, sagte der Minister unter dem Beifall der Festgäste.

Diese Werte zu sichern und zu verteidigen, sei nicht nur Aufgabe der Justiz, sondern aller Bürger. Ohne Rechtsstaat gebe es keine Demokratie.

BGH-Präsidentin Bettina Limperg wandte sich an die „taufrisch wirkenden Geburtstagskinder“. 200 Jahre Landgerichte, 70 Jahre Gerichtsbarkeit des Bundes, die der Bundesgerichtshof 2020 feiere, seien nur ein Wimpernschlag der Geschichte, für die Entwicklung der Gerichtsbarkeit gleichwohl von entscheidender Bedeutung.

Die Diskussion über den von dem Staatswissenschaftler Robert von Mohl etablierten Begriff „Rechtsstaat“ sei einerseits ein gutes Zeichen, denn der Rechtsstaat habe zweimal „verheerend versagt.“ Andererseits sei es ein schlechtes Zeichen, den Rechtsstaat derart zur Disposition zu stellen.

Ellwangen gibt Anstoß für Ulm und Tübingen

In seinem launigen Festvortrag beleuchtete Benjamin Lahusen vom Institut für interdisziplinäre Rechtsforschung der Berliner Humboldt-Universität „Das Reich der Mamelucken – Überlegungen zur Entstehung der bürgerlichen Justiz.“ Lahusen stellte den Werdegang von Johann Philipp Christian Heuchelin vor, 1767 in Aalen als Sohn des dortigen Stadtschreibers geboren, 1790 als Stadtstudent für ein Studium der Rechte an der Karlsschule eingeschrieben und von 1817 bis zu seinem Tod 1819 erster Direktor des königlichen Gerichtshofs für den Jagstkreis in Ellwangen.

Ähnlich wie die Mamelucken, Sklaven islamischer Herrscher, habe auch die bürgerliche Justiz im 19. Jahrhundert eigensinnig gegen Fürsten aufbegehrt, auf ihre Unabhängigkeit gepocht, einen neuen „Dienstadel“ und sich zur tragenden Säule einer pluralistischen Gesellschaft entwickelt. Die Justiz, so Lahusen, brauche neben angemessener finanzieller und personeller Ausstattung vor allem Geduld – und Zeit: „Ich wünsche den Jubilaren viel Zeit.“

Der Festakt in Ellwangen habe den Anstoß für nachfolgende Feiern in Tübingen und Ulm gegeben, sagte Cornelia Horz, Präsidentin des Oberlandesgerichts Stuttgart. Das Streicherensemble der städtischen Musikschule begleitete den Festakt mit Werken des Ellwanger Komponisten und Namensgebers der Schule Johann Melchior Dreyer.

Der 1. Januar 1819 markiert den Beginn des Rechtsstaats im Königreich Württemberg

Die Errichtung von vier königlichen Gerichtshöfen für den Neckarkreis in Esslingen, den Schwarzwaldkreis in Tübingen, den Jagstkreis in Ellwangen und den Donaukreis in Ulm zum 1. Januar 1819 in Verbindung mit der auch in den Oberämtern vollzogene Trennung von Verwaltung und Rechtsprechung, markiert den Beginn des Rechtsstaats im Königreich Württemberg.

Die Struktur und Zuständigkeit dieser Kreisgerichtshöfe waren zukunftsweisend. Für die Entscheidung von Zivil-, Straf- und Vormundschaftssachen wurden die Gerichte mit drei Senaten ausgestattet. Die Zivil- und Strafsenate waren zuständig für erstinstanzliche Zivil- und Strafsachen sowie als Berufungsinstanz für die Urteile der Oberamtsgerichte. Die Kreisgerichtshöfe nahmen ferner die Aufsicht über die Oberamtsgerichte wahr.

Aus den Gerichtshöfen in Ellwangen, Tübingen und Ulm haben sich später die heutigen Landgerichte - der Kreisgerichtshof in Esslingen wurde im Jahr 1869 nach Stuttgart verlegt – entwickelt, die in diesem Jahr auf ihr 200-jähriges Bestehen zurückblicken können.

Gemeinsame europäische Rechtskultur

Nach Jahren des Sparens und des Personalabbaus ist bei den Gerichten zuletzt eine Trendwende eingetreten. In den vergangenen Jahren wurden auch die Landgerichte ein Ellwangen, Tübingen und Ulm sowie das Amtsgericht in Esslingen personell verstärkt und finanziell besser ausgestattet.

Mit Einführung der elektrischen Akte stellt sich die Justiz den Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Wobei dies nicht die einzige Herausforderung im 21. Jahrhundert sein wird. Es wird auch darum gehen, die gemeinsame europäische Rechtskultur weiter voranzubringen.

Zum Jubiläum wird eine Broschüre herausgegeben, die einen Blick auf die Anfangsjahre wirft, die ersten Amtsvorstände vorstellt und von den ersten Fällen berichtet.