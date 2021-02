20-jähriger Raser flüchtet vor Zivilstreife – Polizei sucht nach Fußgängerin und Autofahrern

Ein 20-jähriger Raser hat am Montag in Ellwangen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei bittet nun darum, dass sich diese beim Revier in Ellwangen melden. Der junge Mann war mit einem blauen Audi unterwegs.

Eine zivile Polizeistreife bemerkte das Fahrzeug am Montag gegen 14.30 Uhr und stoppte den Fahrer im Bereich der Ellwanger Haller Straße. „Der Fahrer ist uns bekannt. Er ist schon des Öfteren aufgefallen, da er ohne Führerschein fährt“, sagt Präsidiumssprecher Bernd Märkle im Gespräch mit Schwäbische.de. So auch in diesem Fall. Die Beamten hätten ihn erkannt und wollten ihn daher kontrollieren. Doch dazu kam es nicht.

Nachdem der 20-Jährige sein Fahrzeug gestoppt hatte, beschleunigte er stark als einer der Beamten gerade dabei war, aus dem Auto zu steigen, heißt es in einer Pressemeldung. Er sei mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ in Richtung Jagstzell davongefahren. Dabei wurde es gefährlich.

Fußgängerin rettet sich mit Sprung

Denn eine Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte, musste sich und ihr Kind mit einem Sprung zurück auf den Gehweg retten, um nicht von dem Audi erfasst zu werden. Mit etwa 120 km/h sei der 20-Jährige daraufhin in Richtung Siemensstraße und anschließend über die Nordspange in Richtung Schönenberg geflüchtet. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug musste laut Polizeibericht stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Nach weiteren riskanten Manövern sei dem Mann schlussendlich die Flucht gelungen. „Über das Nummernschild wissen wir, wem das Auto gehört. Auch der 20-Jährige ist ja bekannt. Das Fahrzeug ist aber nicht gestohlen“, sagt Märkle. Mit diesem fuhr der 20-Jährige in Richtung L1060, weiter auf der Rattstadter Straße Richtung Röhlinger Straße und überholte auf Höhe des Einkaufszentrums ein Auto trotz zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Auch diese hätten abbremsen und ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, heißt es weiter.

Wir suchen nun die gefährdeten Autofahrer sowie die Fußgängerin, um ihm die Taten nachweisen zu können. Bernd Märkle

Auf der A7 in Richtung Ulm setzte der junge Mann seine gefährliche Fahrt fort, überholte mehrere Lastwagen auf dem Beschleunigungs- und Standstreifen. An der Anschlussstelle Westhausen sei er von der Autobahn abgefahren und in unbekannte Richtung weitergefahren.

„Wir suchen nun die gefährdeten Autofahrer sowie die Fußgängerin, um ihm die Taten nachweisen zu können“, so Märkle weiter. Die Zeugen sollen sich beim Ellwanger Polizeirevier unter der Telefonnummer 07961 / 930 0 melden. Auch Hinweise von anderen Augenzeugen werden entgegengenommen. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, bittet die Polizei auch diese, sich mit dem Revier in Verbindung zu setzen.