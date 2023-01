2. Modellbahnbörse am 21. Januar in Schrezheim

Die Modelleisenbahnfreunde Ellwangen veranstalten am Samstag, 21.Januar, von 10 bis 16 Uhr von die 42. Auflage der Nachweihnachts-Modellbahnbörse in der St. Georg Halle in Ellwangen-Schrezheim. Neben der Möglichkeit des Fachsimpelns gibt es für Interessierte eine breite Palette an Neu-und Gebrauchtwaren zu besichtigen und erwerben, teilt der veranstaltende Verein mit.

Zahlreiche Anbieter aus dem gesamten süddeutschen Raum werden auf mehr als 60 Tischen mit einem großen Sortiment an Lokomotiven,Wagen, Schienenmaterial, Modellbahnzubehör in sämtlichen Spurweiten und von allen namhaften Herstellern sowie unzählige Modellautos und Fachliteratur aufwarten. Alle auf der Modellbahnbörse erworbenen Fahrzeuge können auf einer Teststrecke auf ihre Funktion geprüft werden.

Kostenlose Parkmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher sind bei der Halle in ausreichender Zahl vorhanden, die Veranstaltung wird bewirtet.