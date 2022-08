19-jähriger Drogendealer in Untersuchungshaft

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen kam die Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim einem 19-Jährigen Drogendealer aus Schwäbisch Hall auf die Spur. Diesem wird das Handeltreiben mit zwei Kilogramm Amphetamin vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden Ende Juli ein Durchsuchungsbeschluss sowie ein Haftbefehl gegen den jungen Mann beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des jungen Mannes am 4. August konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde am selben Tag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 19-jährigen Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt überstellen ließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.