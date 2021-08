18 neue Mietwohnungen für Ellwangen

Die Baugenossenschaft hat im Wohngebiet „Goldrain“ ein großes Mehrfamilienhaus saniert und damit Wohnraum für 18 Mieter geschaffen. Darüber hat das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es in der Mitteilung heißt, seien die Arbeiten an dem Gebäude in der Königsbergerstraße 9 a/b „nahezu abgeschlossen“. Zwei Millionen Euro habet die Baugenossenschaft in das Ende der 1950er-Jahre errichtete Bauwerk investiert. Alle Wohnungen seien bereits vermietet, erste Mieter würden sich auch schon einrichten.

„Die Nachfrage am Markt ist einfach riesig“, wird Thomas Töpfl, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft in der mitteilung zitiert. Das generalsanierte Mehrfamilienhaus sei „ein weiteres gesetztes Puzzleteil im großen Bild der Modernisierung der Bestandswohnungen“ der Baugenossenschaft Ellwangen.

Auf insgesamt knapp 1300 Quadratmeter Wohnfläche könnten hier in Zwei-, Drei- oder Vierzimmerwohnungen mit zwischen 54 und 86 Quadratmetern verschiedene Interessentengruppen den für sie passenden Wohnraum finden. „Dadurch haben wir eine gute soziale Durchmischung, vom alleinstehenden Rentner bis zur jungen Familie“, sagt Jonathan Felch, der als Kundenbetreuer bei der Baugenossenschaft zuständig für die Vermietungen ist.

Moderne Bäder wurden eingebaut, alle Wohnungen haben Balkone mit Blick ins Grüne. Und das bei einem Mietpreis von 7,50 Euro pro Quadratmeter. „Wir müssen eigentlich gar keine Werbung für unsere Wohnungen machen. Die Interessentenlisten sind lang“, sagt Felch. Der Baugenossenschaftsauftrag werde so voll erfüllt, freut sich Töpfl.

Der Bau in Randlage bietet Anbindung an die Natur, erfüllt KfW85-Standards, ist mit Gasbrennwerttechnik und thermischer Solaranlage ausgerüstet. 18 Stellplätze wurden neu geschaffen, die Außenanlagen sollen mit einem Spielplatz in diesen Tagen noch angelegt werden. „Das Gebäude „Goldrainstraße 12“, in dem es im Keller im vergangenen Dezember gebrannt hat, wird in den nächsten Monaten abgerissen; wir bauen dort neu. Das wird die nächste große Baustelle. Die Sanierung des Gebäudes „Königsbergerstraße 1“ soll bis Ende des Jahres fertig werden. So arbeiten wir Schritt für Schritt unsere Aufgabenliste ab“, sagt Töpfel, der als Ziel eine parkähnliche Gesamtgestaltung des Quartiers vor Augen hat.