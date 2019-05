18-Jähriger fährt ohne Vorderrad und ruiniert dabei den Straßenbelag

Kurioser Vorfall in Ellenberg: Hier hat ein 18-jähriger Fahranfänger die Polizei beschäftigt. Der junge Mann hatte mit seinem Wagen einen Unfall verursacht und war danach fahrend geflüchtet. Seinem Auto fehlte dabei allerdings das linke Vorderrad.

Zeugen hatten am Donnerstagabend gegen 21.35 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein VW Golf ohne linken Vorderreifen vom Häsle in Richtung Ellenberg unterwegs war. Nur kurze Zeit später fanden die Zeugen das verlassene Fahrzeug in einer Wiese stehend.

Der 18 Jahre alte Fahrzeughalter wurde kurz darauf von der Polizei zu Hause aufgesucht. Er gab zu, dass er mit seinem Wagen gegen einen Telefonmasten gefahren war, woraufhin das Vorderrad des Wagens verloren ging. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, sei er dann davon gefahren, gab der junge Mann zu Protokoll.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahranfänger bei dem Unfall unter Alkoholeinwirkung gestanden hat, wurde noch ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,5 Promille ergab. Der 18-Jährige musste sich danach im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Durch die Fahrt ohne Vorderrad hat der junge Mann zudem massive Einkerbungen in der Fahrbahn hinterlassen. Hier ist die genaue Höhe des Sachschaden noch nicht bekannt.