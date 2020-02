18-Jährige soll illegal Müll entsorgt haben

Am Dienstag ist eine größere Menge Müll in der Nähe von Dinkelsbühl widerrechtlich entsorgt worden. Neben der Ortsverbindungsstraße zwischen den Dinkelsbühler Stadtteilen Veitswend und Weidelbach waren drei mit Abfall befüllte Kartonagen in die Feldflur geworfen.

Die herbeigerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl ermittelte aufgrund erster Recherchen eine Verdächtige. Dabei handelt es sich um eine 18-jährige Frau mit ehemaligem Wohnsitz in Aalen. Der Frau droht ein empfindliche Bußgeld, sobald ihre aktuelle Wohnadresse feststeht.