1,795 Millionen Euro wurden in die Rindelbacher Kita investiert

Sie sind in den Startlöchern: Nach fast sieben Monaten Lockdown in der Corona-Pandemie wollen die Restaurants und Gaststätten im Kreis Ravensburg endlich wieder aufmachen und Gäste bewirten.

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage durchgehend unter 100 bleibt, könnte es am Pfingstsonntag so weit sein. Das Problem: Wer jetzt bei seinen Lieferanten frische Speisen wie Gemüse und Salat vorbestellt, bleibt eventuell darauf sitzen am langen Pfingstwochenende.