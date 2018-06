176 Kontrollen, 12 Beanstandungen

Nach dem Amoklauf in Winnenden ist 2009 in Deutschland das Waffengesetz verschärft worden. Wer eine Waffe hat, muss sich seither auf unangemeldete Kontrollen einstellen. Dafür ist in Ellwangen das Ordnungsamt zuständig. Bis zum Jahresende will dessen Leiter Harry Irtenkauf drei Viertel der Waffenbesitzer kontrolliert haben. In anderen Gemeinden gleicher Größe falle die Bilanz auch nicht besser aus, sagt er.

In Kraft getreten ist das neue Waffengesetz am 1. Oktober 2009. Seither müssen Waffenbesitzer ihre Waffen in einer diebstahlsicheren Box aufbewahren. Nicht nur das kontrollieren die Mitarbeiter des Ordnungsamts. Sie vergleichen die Waffen mit den Eintragungen in der Waffenbesitzkarten, erfassen die Munition und tragen das alles ins örtliche und ins bundesweite, behördenübergreifende Waffenregister ein.

UmfassendeDatenaufnahme

Dass in den vergangenen sechs Jahren noch nicht alle der Ellwanger Waffenbesitzer einen Besuch bekommen haben, liegt laut Irtenkauf an der schwierigen Materie. „Das ist eine umfassende Datenaufnahme“, sagt er. Und dafür brauche man Leute, die kundig sind, sprich sich mit Waffen auskennen, mit den Leuten umgehen können und Lebenserfahrung haben.

In Ellwangen macht das auf Minijob-Basis seit 2010 ein ehemaliger leitender Kriminalbeamter. Er hat erst einmal ein Konzept entwickelt, Besuchsrouten zusammengestellt und bis heute etwas mehr als die Hälfte der Waffenbesitzer in der Stadt kontrolliert und die Waffen registriert.

Da die Kontrollen unangemeldet sind, muss er oft zwei- oder dreimal kommen. Auch das kostet Zeit. Kontrolliert wird nie allein, ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt ist immer dabei: „Wir müssen nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten.“

Seit Anfang des Jahres ist Verstärkung da – ebenfalls auf 450-Euro-Basis. Seither gehen auch ein ehemaliger Polizist und ein Soldat auf Kontrollgang. Weshalb Irtenkauf hofft, dass bis zum Jahresende 70 bis 75 Prozent der Ellwanger Waffenbesitzer einmal Besuch vom Ordnungsamt hatten.

Kontrolliert wird, ob die Waffen verschlossen in einem Stahlschrank aufbewahrt werden und ob der in der Wand verankert ist, wenn er weniger als 200 Kilo wiegt. Dann werden die Waffen mit der Eintragung in der Waffenbesitzkarte verglichen, danach werden die Daten ins nationale Waffenregister übermittelt.

347 Personen in Ellwangen dürfen Waffen besitzen. Sie haben zusammen 1700 Schusswaffen, darunter 1200 Gewehre. Der Großteil sind Sportschützen und Jäger, es gibt einige wenige Sammler und Waffen aus Altbesitz oder Erbschaften.

Die Waffen müssen immer sicher weggeschlossen sein, bei sich haben dürfen die Besitzer sie nur bei der Jagd und im Schützenhaus und auf dem Weg dorthin. Nur drei Personen in Ellwangen haben die Erlaubnis, Waffen zu tragen, sie sind unter anderem im Bewachungsgewerbe tätig. Dann gibt es in Ellwangen noch 82 kleine Waffenscheine für Gas- und Schreckschusspistolen.

Auch wenn man Waffen, die man auf dem Dachboden findet (Altbesitz) oder erbt, behalten darf, geben viele sie lieber ab. Knapp 500 waren das laut Irtenkauf seit 2009. Diese Waffen werden dann vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart vernichtet.

176 Ellwanger Waffenbesitzer sind inzwischen kontrolliert worden. Beanstandungen gab es 12. Zum Beispiel, weil ein Waffenschrank nicht fest verankert war. Eine Waffenbesitzkarte wurde widerrufen, weil der Besitzer kein Bedürfnis mehr nachweisen konnte, sprich weder Jäger noch Sportschütze war. Drei Bußgelder wurden verhängt, weil’s mit der sicheren Aufbewahrung gehapert hat.

„Es gab kaum Schwierigkeiten, alle waren sehr kooperativ“, zieht Irtenkauf als Fazit. In der ersten Jahreshälfte 2016 sollen alle Ellwanger Waffenbesitzer einmal kontrolliert worden sein. Dann geht es wieder von vorne los. Denn das Gesetz sieht alle drei Jahre eine Überprüfung der Waffenbesitzer vor.