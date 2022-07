17 Projekte werden mit über 1,5 Millionen Euro gefördert

Seit mehr als 25 Jahren unterstützt das Land mit seinem Strukturförderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) lebendige Ortskerne, zeitgemäßes Leben und Wohnen, ermöglicht eine wohnortnahe Versorgung und sichert und schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze. Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack freut sich, dass im Ostalbkreis weitere 17 Projekte mit 1,5 Millionen Euro gefördert werden. Davon werden in seinem Wahlkreis Aalen 13 Projekte mit über einer Million Euro vom Land in der zweiten Förderrunde in diesem Jahr bezuschusst. „Das Geld ist hervorragend angelegt, es verbessert die Lebensqualität der Menschen und schafft Arbeitsplätze.“

Die größten Förderungen gehen an Handwerksbetriebe in der Region, die in zukunftssichere Arbeitsplätze investieren. „Wir brauchen unser Handwerk für die großen Herausforderungen der Zukunft“, freut sich der Landtagsabgeordnete. So erhalten zwei Betriebe in Ellwangen-Rindelbach für Erweiterungsinvestitionen 330 000 Euro.

Die Firma Johannes Brenner aus Tannhausen erhält für ihre Unternehmenserweiterung 250 000 Euro. „Ich konnte den Betrieb Edgar Brenner erst vor kurzem besuchen und er ist ein Musterbeispiel, wie Unternehmensnachfolge gelingt. Claus Brenner führt ab Januar 2023 den Bereich Sanitär und Heizung in die Zukunft und Johannes Brenner dann den Bereich Flaschnerei. In Zeiten in denen die Handwerksbetriebe keine Nachfolger finden, freue ich mich darüber besonders. Die Landesförderung ist hier sehr gut investiert, denn hier entsteht eine hocheffiziente Produktion“, so Winfried Mack.

Beispiele, wo die ELR-Förderung sehr gut gelungen ist oder noch gelingen soll, sind die ELR-Schwerpunktgemeinden Neuler oder Kirchheim. Von dieser unterjährigen Programmentscheidung profitiert beispielsweise Kirchheim mit Projekten im Bereich „Arbeiten“ und „Innenentwicklung/Wohnen“ mit 71 455 Euro. „Beide Gemeinden haben sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und viele ELR-Projekte konnten bereits verwirklicht werden. Mit den neuen Zuschüssen geht es weiter voran“, betont Winfried Mack.

Weitere Projekte in Jagstzell, Ellenberg, Unterschneidheim und Neresheim werden mit Mitteln aus dem unterjährigen ELR-Programm gefördert.