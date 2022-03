Leicht verletzt hat sich eine 17-jährige Motorradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Schrezheim. Die junge Fahrerin kollidierte mit dem Auto einer 82-Jährigen, die im Bereich der Abfahrt zum Sportplatz ausparkte. Die 17-Jährige stürzte. Sie wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.