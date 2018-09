17-Jähriger greift 15-Jährigen an

Ein 17-Jähriger soll einen zwei jahre jüngeren Jugendlichen angegriffen haben.

Die Polizei in Ellwangen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung gegen den Jugendlichen eingeleitet. Der 17-jährige soll laut Anzeigeerstattung einen 15-Jährigen verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einem Hinterhof an der Schwabstraße, bei der Mittelhofschule. Aus einer größeren Personengruppe heraus sei der 17-Jährige gegen 14.45 Uhr unvermittelt auf den Jüngeren losgegangen. Dabei habe er ihn geschlagen, einen Finger ins Auge gedrückt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei hat unmittelbar nachdem Anzeige erstattet worden war, die Ermittlungen aufgenommen. Ein Motiv für den Angriff unter zuvor wohl weitläufig bekannten Jugendlichen ist bislang nicht erkennbar. Die Polizei in Ellwangen bittet Zeugen des geschilderten Vorfalls sich zu melden. Aber auch Beobachtungen vor und nach dem Angriff, die mit den Handelnden in Verbindung stehen können, sind für die Polizei von Interesse.