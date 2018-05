Ein 17-jähriger Betrunkenerist am Mittwoch gegen 21.30 Uhr von einer Abi-Feier in der Dalkinger Straße in die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik eingeliefert worden. Während der Behandlung wehrte er sich so sehr, dass diese abgebrochen werden musste. Die eintreffenden Kollegen nahmen den Betrunkenen mit zum Polizeirevier Ellwangen, wo er auf Anordnung eines Richters die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste.