165 Möglichkeiten für eine Entscheidung: Countdown zur Ausbildungsmesse Ellwangen

Nach einem Schul- oder Studienabschluss stehen viele Absolventen früher oder später vor der Qual der Wahl: Welcher Berufsweg ist für einen persönlich der richtige?

Um den jungen Menschen rund um Ellwangen diese Frage zumindest ein bisschen zu erleichtern, bietet die Stadt Ellwangen in Zusammenarbeit mit dem Ostalbkreis und der Agentur für Arbeit jedes Jahr die Ausbilungs- und Studienmesse STARTit an, auf der sich die Besucher über die regionalen Praktikums-, Studien und Karrieremöglichkeiten in der Region informieren können.

Die zehnte Auflage dieser Messe ist für Samstag, 19. November, im Kreisberufschulzentrum Ellwangen, in der Eugen-Bolz-Realschule, im Hariolf-Gymnasium und in der Rundsporthalle geplant.

Messe verzeichnet Ausstellerrekord

Etwa 165 Betriebe und Institutionen aus verschiedenen Branchen haben bereits zugesagt, ihre jeweiligen Berufszweige, Ausbildungs- oder Studienangebote vorzustellen – für die Messe ein neuer Ausstellerekord. „Wir haben einen Run auf die Messe wie noch nie zuvor“, sagt Verena Kiedaisch, Leiterin der Stabstelle für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.

Die Kapazitäten der Hallen seien in diesem Jahr nahezu komplett ausgeschöpft. „Mehr Aussteller können wir nicht mehr annehmen.“ Zum Vergleich: An der ersten Messe 2013 haben 87 Aussteller teilgenommen.

Bereiche nach Branchen aufgeteilt

Das Organisatorenteam hat sich entschieden, die Branchen in verschiedene Ausstellungsbereiche aufzuteilen: So werden sich im Kreisberufsschulzentrum vor allem handwerkliche und technische Berufe vorstellen, im Hariolf-Gymnasium präsentieren sich Industrie- und Einzelhandel, Informatik und kaufmännische Berufe, in der Eugen-Bolz-Halle können Interessierte sich bei den Krankenkassen sowie im Bereich Soziales und Medizin informieren, und in der Rundsporthalle versammeln sich unter anderem Aussteller öffentlicher Bildungseinrichtungen und Dienstleister, Banken, Polizei und Bundeswehr, aber auch die Berufsschulen des Ostalbkreises und Hochschulen.

Zusätzlich bietet das Messeteam auch in diesem Jahr wieder einen Bewerbungsmappen-Check an, bei dem die Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Unterlagen von Experten auf dem Prüfstand stellen lassen können.

Entscheidungsmüde nach der Pandemie

Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Aalen, erlebt in ihrer täglichen Arbeit mit den Berufseinsteigern, dass zwei Jahre Corona-Pandemie Spuren hinterlassen haben. Nach monatelangem Homeschooling und sozialer Abstinenz zeichne sich bei den jungen Erwachsenen eine gewisse Entscheidungsmüdigkeit ab. „Man merkt, dass viele Jugendlichen im Dschungel der Möglichkeiten zwar gerne Hilfe annehmen, die Wahl aber lieber aufschieben würden.“

Im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ macht Landrat Joachim Bläse außerdem darauf aufmerksam, dass seines Eindrucks nach viele Jugendliche die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit und ihre Arbeitsbedingungen stärker hinterfragen als vielleicht vorherige Generationen. „Nur ins Geschäft zu gehen, reicht heute nicht mehr“, so Bläse.

Die Messe ist da das Non-Plus-Ultra, was wir bieten können. Oberbürgermeister Michael Dambacher

Der Landrat wie auch Oberbürgermeister Michael Dambacher sehen die Messe deshalb als gutes Mittel, Menschen auch beruflich für ihre Heimatregion zu begeistern und persönlich mit den Wirtschaftsakteuren der Region in Kontakt zu bringen. „Es ist unglaublich wichtig, den jungen Menschen bewusst zu machen, was für tolle Perspektiven wir hier haben. Die Messe ist da das Non-Plus-Ultra, was wir bieten können.“

Regionale Wirtschaft braucht die Berufseinsteiger

Ellwangen habe derzeit zwar nur eine Arbeitlosenquote von 1,9 Prozent, aber dennoch zahlreiche unbesetzte Lehr- und Ausbildungsstellen. „Das zeigt, wie hoch die Bedarfe der regionalen Wirtschaft sind“, erklärt Prusik ergänzend.

Die drei beliebtesten Ausbildungsberufe seien nach einer Umfrage Pflegefachkraft, Fachinformatiker und Kaufmann für Büromanagement, gefolgt von Einzelhandelskaufmann und Kfz-Mechatroniker. Nach Ansicht Kiedaischs und Dambachers sei aber in erster Linie die Chemie zum Unternehmen und das Interesse am Beruf entscheidend. „So eine Berufswahl ist einer der prägendsten Schritte im Leben. Die Leidenschaft für das, was man tut, ist deshalb das A und O“, so die Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Diese Unternehmen sind unter anderem vertreten

Beginn der Messe ist um 9 Uhr, unter den Ausstellern finden sich unter anderem kleine und mittelständische Unternehmen wie Mapal Dr. Kress, Varta, Alfing Kessler Sondermaschinen oder Stengel, die Hochschule Aalen und die Duale Hochschule Baden-Württemberg sowie die Berufsfachschule. Zum ersten Mal an der Messe teilnehmen zum Beispiel die Stadtverwaltung Oberkochen, der Virngrundbäcker oder Ellwanger Studienreisen.

Zur Vorbereitung auf den Messebesuch und zur besseren Orientierung vor Ort hat die Stadt Ellwangen die Broschüre „STARTit“ aufgelegt, in der eine Übersicht über das Messegelände, ein Berufsselbsttest, Informationen zu allen Ausstellern und Interviews mit Auszubildenden aus der Region zusammengefasst sind. Des Weiteren soll die digitale Smartphone-Website „start-it.de“ den Messebesuch zusätzlich erleichtern.