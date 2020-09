16-Jähriger stürzt und verletzt sich

Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Sturz mit seinem Leichtkraftrad leichte Verletzungen zugezogen. Zu dem Unfall kam es, als ein 51-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einen Kreisverkehr der Ludwig-Lutz-Straße einbog. Dabei missachtete er den Vorrang des dort fahrenden 16-Jährigen. Jener wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet dabei aber ins Schleudern und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf rund 800 Euro.